舊金山氣候峰會數百人示威 抗議州長做得不夠

By

【KTSF 郭柟報導】

一連3天的全球氣候行動峰會在舊金山展開,市中心週四早上有大批民眾示威集會,指加州州長布朗在應對氣候變化的政策上做得不足夠。

會場地點在市中心Moscone Center,這個峰會是由州長布朗發起,邀請全球各界領袖與相關人士,討論如何減排應對氣候變化。

幾百名示威者早上在會場外面示威集會,打鼓和高叫口號,示威大致和平,他們要求州長布朗立例停止鑽探石油,認為這才是最有效減排,亦都不滿他們不能加入會議發聲,有些示威者來自其他州份,另外要求保護原住民權益。

示威者劉明蘭(Malenie Lu)說:”人民是時候醒來,將石油留在地底,我們就為此而來。”

集會活動一度阻塞附近交通,示威者之後更束成人鍊靜坐,防暴警員在會場門口一直戒備,亦都設置鐵圍欄,警員扣留了兩名涉嫌妨礙警員和擅闖會場的男子,不過之後將他們釋放。

州長布朗上星期簽署了法案,要求加州在2045年實現百份百潔淨再生能源發電,但有示威者認為不可行。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。