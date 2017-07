【i-CABLE】

深圳一間超市發生斬人案,最少造成兩死9傷,當中相信包括兒童。當局已扣查疑兇,消息指他有精神病。

多人流血倒臥超市內,當中有看起來是兒童的傷者,雜物散落一地。警方到場調查,職員亦幫忙救助傷者。現場為寶安西鄉一個小區樓上的沃爾瑪超市。

超市外街道停泊大批警車及救護車,傷勢較重的人陸續由擔架抬走,送院搶救;亦有輕傷的人能自走上救護車。

當局指,週日晚約9時,一名男子持菜刀在超市內行兇。網上流傳相信是疑兇在超市外與人追逐的片段。

當局又指疑兇姓蔣,是一名30歲的重慶人,已遭警方扣查。其姓名與一名2014年在重慶失蹤的男子吻合。當時的尋人啟事指該男子患有精神障礙,最後曾於深圳聯絡家人。

