以巴衝突持續釀傷亡 多國現反美示威

特朗普總統承認耶路撒冷為以色列首都後,以巴衝突持續,最少兩名巴勒斯坦人死亡,逾200人受傷,以色列增派軍警戒備,多國亦有反美示威。

大批民眾聚集於耶路撒冷舊城區大馬士革門附近示威,但突然被以色列軍警驅趕,又強行拉走示威者,另一批穆斯林民眾亦在聖殿山上示威,並焚燒以色列國旗,以示抗議美國總統特朗普決定承認耶路撒冷為以色列首都。

以色列已增派軍警於耶路撒冷及鄰近地方駐守,強調若區內有任何違法示威,當局會立即採取行動。

在加沙,數以千計哈馬斯支持者發起大型示威,示威者表明示威浪潮不會停止,直至耶路撒冷得到解放。

加沙當局指,數以百計巴人示威者遭以色列軍警以實彈及橡膠子彈射傷,哈馬斯組織則呼籲巴勒斯坦人再次起義,強調若有國家將其大使館搬遷至耶路撒冷,將會被視為巴人的敵人。

自特朗普宣佈承認耶路撒冷為以色列首都,並計劃將駐以色列大使館搬遷至耶路撒冷後,引起多個國家極大反響,多地都有大規模示威,包括印尼、馬來西亞、巴基斯坦、孟加拉等以穆斯林為主的國家。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。