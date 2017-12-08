以巴衝突持續釀傷亡 多國現反美示威

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特朗普總統承認耶路撒冷為以色列首都後，以巴衝突持續，最少兩名巴勒斯坦人死亡，逾200人受傷，以色列增派軍警戒備，多國亦有反美示威。

大批民眾聚集於耶路撒冷舊城區大馬士革門附近示威，但突然被以色列軍警驅趕，又強行拉走示威者，另一批穆斯林民眾亦在聖殿山上示威，並焚燒以色列國旗，以示抗議美國總統特朗普決定承認耶路撒冷為以色列首都。

以色列已增派軍警於耶路撒冷及鄰近地方駐守，強調若區內有任何違法示威，當局會立即採取行動。

在加沙，數以千計哈馬斯支持者發起大型示威，示威者表明示威浪潮不會停止，直至耶路撒冷得到解放。

加沙當局指，數以百計巴人示威者遭以色列軍警以實彈及橡膠子彈射傷，哈馬斯組織則呼籲巴勒斯坦人再次起義，強調若有國家將其大使館搬遷至耶路撒冷，將會被視為巴人的敵人。

自特朗普宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，並計劃將駐以色列大使館搬遷至耶路撒冷後，引起多個國家極大反響，多地都有大規模示威，包括印尼、馬來西亞、巴基斯坦、孟加拉等以穆斯林為主的國家。

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