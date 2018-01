特朗普傳與白宮幕僚長不和 或快將換人

By

【KTSF 江良慧報導】

主流媒體《浮華世界》說,共和黨人傳出消息指,特朗普想踢走現任白宮幕僚長John Kelly,報導指Kelly與特朗普兩人本來不和,最近更加趨向破裂,導火線是移民政策爆料。

Kelly上週向Fox新聞透露,特朗普在美墨邊界圍牆問題上轉變立場。

Kelly說:”這位總統經歷了一個競選轉化程序,我向在場人士指出,他們在競選期間所說的,也許有或未有充份知情,而總統就你們所見,對事物的看法也有改變。”

Kelly又向國會民主黨人表示,特朗普在競選時消息不靈通,才會作出邊界圍牆承諾。

特朗普馬上發推文駁斥,說圍牆就是圍牆,自始至終,他都未有改變過最初的構想。

隨後就有共和黨人傳出,特朗普討論在幾日內楝人接替Kelly,心目中人選是政治說客David Urban,因為此人幫助他在賓夕凡尼亞州勝出。

但與此同時,Ivanka Trump都加緊物色合適的人選。

報導指,現在的形勢下,特朗普不會立即要Kelly 走人,以免造成另一股負面新聞潮。

消息傳出後,白宮強調,設定白宮議程的人是特朗普,而不是Kelly。

<白宮副發言人稱,Kelly 曾是南區司令,又曾出任國土安全部長,總統當然會聽其意見,他也會向辯論通消息,但設定的觀點,總統只支持自己的。

Kelly在去年7月接任白宮幕僚長,由於他本身是四星將軍,行事作風一絲不苟,講究遵守紀律,與白宮那一套格格不入,尤其是與特朗普的言行相比,更被認為是當前白宮的成年人,令特朗普感到不爽。

