特朗普傳與白宮幕僚長不和 或快將換人

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【KTSF 江良慧報導】

主流媒體《浮華世界》說，共和黨人傳出消息指，特朗普想踢走現任白宮幕僚長John Kelly，報導指Kelly與特朗普兩人本來不和，最近更加趨向破裂，導火線是移民政策爆料。

Kelly上週向Fox新聞透露，特朗普在美墨邊界圍牆問題上轉變立場。

Kelly說：”這位總統經歷了一個競選轉化程序，我向在場人士指出，他們在競選期間所說的，也許有或未有充份知情，而總統就你們所見，對事物的看法也有改變。”

Kelly又向國會民主黨人表示，特朗普在競選時消息不靈通，才會作出邊界圍牆承諾。

特朗普馬上發推文駁斥，說圍牆就是圍牆，自始至終，他都未有改變過最初的構想。

隨後就有共和黨人傳出，特朗普討論在幾日內楝人接替Kelly，心目中人選是政治說客David Urban，因為此人幫助他在賓夕凡尼亞州勝出。

但與此同時，Ivanka Trump都加緊物色合適的人選。

報導指，現在的形勢下，特朗普不會立即要Kelly 走人，以免造成另一股負面新聞潮。

消息傳出後，白宮強調，設定白宮議程的人是特朗普，而不是Kelly。

<白宮副發言人稱，Kelly 曾是南區司令，又曾出任國土安全部長，總統當然會聽其意見，他也會向辯論通消息，但設定的觀點，總統只支持自己的。

Kelly在去年7月接任白宮幕僚長，由於他本身是四星將軍，行事作風一絲不苟，講究遵守紀律，與白宮那一套格格不入，尤其是與特朗普的言行相比，更被認為是當前白宮的成年人，令特朗普感到不爽。

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