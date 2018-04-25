日落區多間美容按摩院被停牌 疑涉賣淫活動（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區Taraval街多間由華裔經營的美容按摩院，近幾個月先後分別被吊銷牌照及停牌，當中部分懷疑涉及賣淫活動。

根據舊金山公共衛生局向本台提供的資料顯示，5間被懲處的店舖，全部位於Taraval街，其中3間按摩院在警方的臥底行動中，發現按摩師有猥褻行為，並穿著不當服飾，在營業時間，當還有客人在店裏，將店舖大門上鎖，違反法例規定。

其中位於Taraval夾35街的雨泉健康推拿中心，以及32與33街之間的金海棠推拿會館，已經先後被吊銷牌照，按摩院已經人去樓空。

有在這間金海棠推拿會館附近做生意的商戶表示，知道有人向當局舉報會館，懷疑提供不當服務，當局才展開調查。

不過有光顧過會館的人表示，曾經問過會館老闆，是否有提供性服務，老闆回應指絕對沒有，而他亦不相信會館涉及違法行為。

有按摩會館顧客說：”（你接受了哪種服務？）按摩、拔罐，普通按摩，我感覺舒適，按摩師幫我按摩背部，但沒有其他，無性服務，他們都是好人，老實人，這個地方絕對無性服務。”

而另一間懷疑有猥褻行為的金海灣健康桑拿中心，位於Taraval夾28街，過了晚上10時仍違法營業，店舖外牆貼上停業通知，被衛生局停牌90天直至本月底。

衛生局指，另有兩間位於17街及35街的按摩院涉嫌無牌經營，亦被勒令停業。

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