日落區多間美容按摩院被停牌 疑涉賣淫活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區Taraval街多間由華裔經營的美容按摩院,近幾個月先後分別被吊銷牌照及停牌,當中部分懷疑涉及賣淫活動。

根據舊金山公共衛生局向本台提供的資料顯示,5間被懲處的店舖,全部位於Taraval街,其中3間按摩院在警方的臥底行動中,發現按摩師有猥褻行為,並穿著不當服飾,在營業時間,當還有客人在店裏,將店舖大門上鎖,違反法例規定。

其中位於Taraval夾35街的雨泉健康推拿中心,以及32與33街之間的金海棠推拿會館,已經先後被吊銷牌照,按摩院已經人去樓空。

有在這間金海棠推拿會館附近做生意的商戶表示,知道有人向當局舉報會館,懷疑提供不當服務,當局才展開調查。

不過有光顧過會館的人表示,曾經問過會館老闆,是否有提供性服務,老闆回應指絕對沒有,而他亦不相信會館涉及違法行為。

有按摩會館顧客說:”(你接受了哪種服務?)按摩、拔罐,普通按摩,我感覺舒適,按摩師幫我按摩背部,但沒有其他,無性服務,他們都是好人,老實人,這個地方絕對無性服務。”

而另一間懷疑有猥褻行為的金海灣健康桑拿中心,位於Taraval夾28街,過了晚上10時仍違法營業,店舖外牆貼上停業通知,被衛生局停牌90天直至本月底。

衛生局指,另有兩間位於17街及35街的按摩院涉嫌無牌經營,亦被勒令停業。

