【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山多個政府部門將於本週六舉行聯合招聘會。

招聘會將於本週六上午10時至下午1時舉行,地點在日落區9街夾Lincoln Way的The County Fair大廈。

參與的政府部門包括公園局、郵政局、舊金山國際機場、縣警及消防局等執法機關。

現場還有職員教導大家如何在網上申請政府工,以及如何可以知道市府的空缺。

想知道更多詳情的市民,請致電(415)831-2726,或者透過電郵查詢。

