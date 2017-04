By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府公園及康樂部門計劃未來修建華埠花園角,當局週五和週六將會在花園角搜集民意,希望徵詢民眾意見如何改善公園設施。

公園及康樂部門發言人Connie Chan說:”有些公公婆婆可能在這裡下棋、打牌,小朋友在遊樂場玩,有些長者又會在樓下的康樂中心聚集,我們知道其實現在是時候改善,因為你會發現很多東西開始殘舊。”

諮詢時間是週五和週六上午8時至下午2時,她表示,當局過去幾年已投資了3,000萬元修建華埠附近公園,包括鄧月薇康樂中心,以及黃顯護遊樂場,另外她又指花園的角公廁早前已投資了200萬元改建。

