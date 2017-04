舊金山市立大學免學費計劃啟動 5月底接受報名（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學免學費計劃將於下個月起正式接受報名,各個校舍週五舉行開放日,為學生介紹這個計劃,甚麼樣的民眾符合免學費資格呢?

華埠的分校是其中一個最多新移民入讀的校舍,週五也吸引很多民眾前來諮詢。

這個免學費的計劃暫時是一個為期兩年的先導計劃,在8月開始的新學年實施,市府每年會向市立大學撥款約540萬為學生支付學費。

只要你是讀計學分的課程,市府會資助學分費用,現在每個學分是46元,至於其他雜費及書薄費等將不在資助範圍內。

華埠分校校長也親自到場打點,她同時亦邀請移民局及安老自助處的代表來為民眾解答問題,她呼籲學生爭取這個免費機會,去學多種知識與技能。

華埠分校代理校長戴潔瑩說:”其實我們是歡迎所有的同學,不論是求學中或剛來到美國,或剛剛搬過來的,我們都很歡迎來到美國讀英文,其實對他們很有幫助,讓他們快一點融入社會,因為日常生活 就算是做工,都要講英語或學習其他的資訊。”

合資格的學生必須要在舊金山住滿一年以上,而本身有申請學費補助,或完全免學費的低收入學生,透過今次這個計劃,也可獲得額外的津貼,全職學生每個學期可獲250元的補助,兼職學生則可獲100元。

華埠分校學生會成員湯梓鵬說:”如果有讀學分又是免費的話,有些人沒有錢讀書就可以去讀,他們就不用負擔那麼多,這是好的。”

這個免費就讀市立大學的計劃將於5月24日至8月19日開放報名,有興趣的民眾可上網登記。

