舊金山市立大學免學費計劃啟動 5月底接受報名（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學免學費計劃將於下個月起正式接受報名，各個校舍週五舉行開放日，為學生介紹這個計劃，甚麼樣的民眾符合免學費資格呢？

華埠的分校是其中一個最多新移民入讀的校舍，週五也吸引很多民眾前來諮詢。

這個免學費的計劃暫時是一個為期兩年的先導計劃，在8月開始的新學年實施，市府每年會向市立大學撥款約540萬為學生支付學費。

只要你是讀計學分的課程，市府會資助學分費用，現在每個學分是46元，至於其他雜費及書薄費等將不在資助範圍內。

華埠分校校長也親自到場打點，她同時亦邀請移民局及安老自助處的代表來為民眾解答問題，她呼籲學生爭取這個免費機會，去學多種知識與技能。

華埠分校代理校長戴潔瑩說：”其實我們是歡迎所有的同學，不論是求學中或剛來到美國，或剛剛搬過來的，我們都很歡迎來到美國讀英文，其實對他們很有幫助，讓他們快一點融入社會，因為日常生活 就算是做工，都要講英語或學習其他的資訊。”

合資格的學生必須要在舊金山住滿一年以上，而本身有申請學費補助，或完全免學費的低收入學生，透過今次這個計劃，也可獲得額外的津貼，全職學生每個學期可獲250元的補助，兼職學生則可獲100元。

華埠分校學生會成員湯梓鵬說：”如果有讀學分又是免費的話，有些人沒有錢讀書就可以去讀，他們就不用負擔那麼多，這是好的。”

這個免費就讀市立大學的計劃將於5月24日至8月19日開放報名，有興趣的民眾可上網登記。

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