聖荷西週四舉行入籍儀式 宣誓者幾乎全是青少年（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週四在南灣聖荷西市有一場入籍宣誓儀式,入籍的人幾乎都是青少年。

週四共有71名參與者正式宣誓成為美國公民,最小的14歲,他們都是小時候跟隨父母來到美國,等到父母歸化後,才有機會成為公民。

其中來自墨西哥的Christian Loptz說,他一歲時在父母的襁褓下,跨過邊境進入美國。

Christian說:”我成長過程幾乎都是非法,上學讀書,後來我父親有了文件,全家可以更改身分,10歲的時候回到墨西哥,在哪裡待了一年,等候移民通知,2011年機會來了,我們獲准居留。”

Christian說,父親後來成為公民,於是幫他申請成為公民。

Christian說:”我現在很快樂,我一直經歷很多過程,現在成為公民,感到鬆了一口氣,我現在不用面對許多問題,我希望其他的人跟我有同樣的感受,我也希望幫他們。”

對於那些等待奇蹟的夢想生,Christian鼓勵他們繼續奮鬥。

除了Christian外 ,大部分的入籍者都是小時候跟父母合法進入美國,成為美國公民,對他們有甚麼意義呢?有入籍人士說,很高興可以投票,可以申請護照,自由進出美國。

特朗普總統上任後,在移民方面採取更嚴格政策,到底該不該入籍?移民局發言人說,這完全是個人選擇。

美國公民移民服務局發言人Sharon Rummery說:”你可以住在這裡終老,只要有綠卡,但是你不能投票,不能有美國護照,不能申請聯邦工作,想從軍,不能參加特種部隊,如果不是公民,也不能幫父母及兄弟姊妹申請綠卡,但如果這些你都不需要,你也可以不用成為公民,完全是自己的選擇,但我們在聖荷西、舊金山有提供提供入籍講座,讓專人幫你了解是否值得入籍,是否真心想成為美國公民。”

根據統計,每年約有70萬人歸化美國籍,2016年有75萬人,2008年最多,有100萬人宣誓成為美國公民。

