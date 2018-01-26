聖荷西週四舉行入籍儀式 宣誓者幾乎全是青少年（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

週四在南灣聖荷西市有一場入籍宣誓儀式，入籍的人幾乎都是青少年。

週四共有71名參與者正式宣誓成為美國公民，最小的14歲，他們都是小時候跟隨父母來到美國，等到父母歸化後，才有機會成為公民。

其中來自墨西哥的Christian Loptz說，他一歲時在父母的襁褓下，跨過邊境進入美國。

Christian說：”我成長過程幾乎都是非法，上學讀書，後來我父親有了文件，全家可以更改身分，10歲的時候回到墨西哥，在哪裡待了一年，等候移民通知，2011年機會來了，我們獲准居留。”

Christian說，父親後來成為公民，於是幫他申請成為公民。

Christian說：”我現在很快樂，我一直經歷很多過程，現在成為公民，感到鬆了一口氣，我現在不用面對許多問題，我希望其他的人跟我有同樣的感受，我也希望幫他們。”

對於那些等待奇蹟的夢想生，Christian鼓勵他們繼續奮鬥。

除了Christian外 ，大部分的入籍者都是小時候跟父母合法進入美國，成為美國公民，對他們有甚麼意義呢？有入籍人士說，很高興可以投票，可以申請護照，自由進出美國。

特朗普總統上任後，在移民方面採取更嚴格政策，到底該不該入籍？移民局發言人說，這完全是個人選擇。

美國公民移民服務局發言人Sharon Rummery說：”你可以住在這裡終老，只要有綠卡，但是你不能投票，不能有美國護照，不能申請聯邦工作，想從軍，不能參加特種部隊，如果不是公民，也不能幫父母及兄弟姊妹申請綠卡，但如果這些你都不需要，你也可以不用成為公民，完全是自己的選擇，但我們在聖荷西、舊金山有提供提供入籍講座，讓專人幫你了解是否值得入籍，是否真心想成為美國公民。”

根據統計，每年約有70萬人歸化美國籍，2016年有75萬人，2008年最多，有100萬人宣誓成為美國公民。

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