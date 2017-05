By

【KTSF】

全球最大的互聯網設備生產商Cisco,宣佈將裁員1,100人,以進行重組計劃。

Cisco稱,公司重組計劃將在明年第一季度完成,公司將會重點發展網絡保安。

Cisco在第3季度公布收入超過預期,公司宣佈裁員後,股價跌超過5%。

去年8月,Cisco裁員5,500人,佔僱員人數7%。

Cisco連續5個季度收益都下跌,改為專注投資在軟件即服務”software as a service”的業務,當中包括 今年以37億元收購AppDynamics,期望可以抵銷營銷的下跌。

