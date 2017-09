By

【KTSF】

全球最大的互聯網設備生產商Cisco,據報將將裁員310人。

總部位於南灣聖荷西的Cisco,週二向州政府提交裁員計劃,計劃顯示,公司在10月10號前將裁員310人,主要將涉及從事工程、軟件及技術方面工作的僱員。

Cisco在今年5月宣佈裁員1,100人,以進行重組計劃,而去年8月,Cisco裁員5,500人,佔僱員人數7%。

