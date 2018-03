By

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷科技公司Cisco宣布在未來5年撥款5,000萬元,協助解決南灣聖他克拉縣(Santa Clara)的無家可歸問題。

Cisco將和名為Destination:Home的機構合作,Destination:Home結合政府撥款和私人企業的捐款,為有需要的低收入人士建住所,也為服務無家可歸人士的其他機構,提供科技方面的協助。

聖他克拉縣的數據顯示,縣內目前有大約7,400人無家可歸,當中的兩千人屬於長期無家可歸人士,Cisco 5,000萬的承諾中,已經捐出2,000萬資助有關項目。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。