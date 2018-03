By

【i-CABLE】

太陽馬戲團一名空中飛人,在美國佛羅里達州演出時,從高空跌下死亡。

醫療人員到場,在台上進行急救,他送院後證實不治,演出中斷,觀眾要離場。太陽馬戲團證實死者是38歲的阿諾,有超過15年演出經驗,馬戲團已經取消餘下兩場表演。

2013年,太陽馬戲團一名女團員在拉斯維加斯演出時,從高處跌下死亡。

