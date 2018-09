By

【KTSF】

辛辛那提市中心一間銀行週四早上發生槍擊案,造成4人死亡,死者包括行兇的槍手。

事發於Fifth Third銀行大樓的卸貨區,槍手在清晨時份突然開槍,然後步入銀行大堂與警員駁火,暫時未知槍手是吞槍自殺,還是被警員擊斃。

受害者中,其中一人當場死亡。

辛辛那提市長John Cranley稱,槍手開槍射殺無辜的受害人,場面可怖,如果警方沒有及時行動,死傷可能更慘重。

他說事發的大樓開設了多間冰淇淋、三文治和麵包店。

