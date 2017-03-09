東灣華裔男上月被殺無人領屍 教會相助代辦後事（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

今年2月初，一名華裔男子在東灣Hayward市被人刺死，警方一直聯絡不到死者的家人，直到週二他的遺體東灣華裔男上月被刺死無人領屍 教會相助代辦後事（視頻）才被一位牧師認領，死者的家人究竟在哪裡？他又是一個怎樣的人？

死者是32歲的黃鶴堯，朋友稱呼他英文名字Duke，黃鶴堯生於香港，讀完中學後就隻身來到美國，先後在南灣De Anza社區學院就讀，及東灣柏克萊加大修讀機械工程，近年來在餐館打工。

2月7日中午時分，黃鶴堯在東灣Hayward市Addition Way與Industrial Parkway被人刺傷，他負傷開車時，撞到另一架汽車，最後他傷重死亡。

大約10年前，黃鶴堯透過外展活動，曾經有一段時間成為南灣中華浸信會的教友，正是這段短暫的緣分，黃鶴堯上月遇害之後，經過一段轉折的過程，教友聯絡到黃鶴堯遠在香港的媽媽和姐姐。

南灣中華浸信會唐若愚主任牧師說：”我是前兩天才知道，應該是經過貴台的報導，我們教會有個教友告訴我，問我記不記得這個學生，我說記得，而再去接觸有個在香港的教友，在香港幫他找家人，找到他從前就讀的中學及老師，再接觸到他的家。”

警方表示，如果黃鶴堯的遺體到了週三都沒有人認領，便會將他葬在公墓。

消息指，黃鶴堯來美後，已經很少跟香港的家人聯絡，他轉學至柏克萊加大後，亦離開了教會。

唐牧師指，在他心中，黃鶴堯是一個陽光大男孩，很喜歡玩及開玩笑，每次見他的笑容都很親切，唐牧師希望他能夠有一個完整的人生，便決定幫黃鶴堯籌辦葬禮。

唐牧師說：”我覺得他很可憐，一個年青有為的人，忽然間這樣失去生命，我認識他，又知道他在這邊，沒有一個成年人可以幫到他，所以就跟他以前在教會認識的一班朋友談過後，希望可以幫他去辦理手續身後事，希望將他的媽媽及姐姐帶來這裡，亦都有個了結。”

對黃鶴堯一家來說，今年可謂禍不單行，黃鶴堯的爸爸在今年1月份亦不幸過身，3個月內失去兩個至親，處理後事，又要辦簽證買機票，唐牧師透露，黃家的經濟有困難，因此黃鶴堯的朋友已經在籌款網站GoFundMe上設立籌款專頁，暫時籌得近8.000元。

如果簽證順利的話，死者的媽媽及姐姐將於下星期一來到灣區，而一個簡單的喪禮暫定於下星期三舉行。

至於黃鶴堯被殺的案件，警方仍未捉到疑犯，及未知道案發動機，警方只表示，疑犯可能是一個菲律賓裔的男子。

有意捐款的民眾，可以點擊：GoFundMe網頁

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