東灣華裔男上月被殺無人領屍 教會相助代辦後事（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

今年2月初,一名華裔男子在東灣Hayward市被人刺死,警方一直聯絡不到死者的家人,直到週二他的遺體東灣華裔男上月被刺死無人領屍 教會相助代辦後事(視頻)才被一位牧師認領,死者的家人究竟在哪裡?他又是一個怎樣的人?

死者是32歲的黃鶴堯,朋友稱呼他英文名字Duke,黃鶴堯生於香港,讀完中學後就隻身來到美國,先後在南灣De Anza社區學院就讀,及東灣柏克萊加大修讀機械工程,近年來在餐館打工。

2月7日中午時分,黃鶴堯在東灣Hayward市Addition Way與Industrial Parkway被人刺傷,他負傷開車時,撞到另一架汽車,最後他傷重死亡。

大約10年前,黃鶴堯透過外展活動,曾經有一段時間成為南灣中華浸信會的教友,正是這段短暫的緣分,黃鶴堯上月遇害之後,經過一段轉折的過程,教友聯絡到黃鶴堯遠在香港的媽媽和姐姐。

南灣中華浸信會唐若愚主任牧師說:”我是前兩天才知道,應該是經過貴台的報導,我們教會有個教友告訴我,問我記不記得這個學生,我說記得,而再去接觸有個在香港的教友,在香港幫他找家人,找到他從前就讀的中學及老師,再接觸到他的家。”

警方表示,如果黃鶴堯的遺體到了週三都沒有人認領,便會將他葬在公墓。

消息指,黃鶴堯來美後,已經很少跟香港的家人聯絡,他轉學至柏克萊加大後,亦離開了教會。

唐牧師指,在他心中,黃鶴堯是一個陽光大男孩,很喜歡玩及開玩笑,每次見他的笑容都很親切,唐牧師希望他能夠有一個完整的人生,便決定幫黃鶴堯籌辦葬禮。

唐牧師說:”我覺得他很可憐,一個年青有為的人,忽然間這樣失去生命,我認識他,又知道他在這邊,沒有一個成年人可以幫到他,所以就跟他以前在教會認識的一班朋友談過後,希望可以幫他去辦理手續身後事,希望將他的媽媽及姐姐帶來這裡,亦都有個了結。”

對黃鶴堯一家來說,今年可謂禍不單行,黃鶴堯的爸爸在今年1月份亦不幸過身,3個月內失去兩個至親,處理後事,又要辦簽證買機票,唐牧師透露,黃家的經濟有困難,因此黃鶴堯的朋友已經在籌款網站GoFundMe上設立籌款專頁,暫時籌得近8.000元。

如果簽證順利的話,死者的媽媽及姐姐將於下星期一來到灣區,而一個簡單的喪禮暫定於下星期三舉行。

至於黃鶴堯被殺的案件,警方仍未捉到疑犯,及未知道案發動機,警方只表示,疑犯可能是一個菲律賓裔的男子。

有意捐款的民眾,可以點擊:GoFundMe網頁

