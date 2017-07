新澤西州預算難產 州長與家人在關閉海灘渡假惹民憤

By

【KTSF 江良慧報導】

新澤西州議會的財政預算案難產,州政府關閉一些非緊急服務和部門,州立海灘也關閉,不過州長Chris Christie就被人拍攝到他在已關閉的海灘上和親友游泳曬太陽,令新澤西州居民大感不滿。

雖然照片曝光並惹來爭議,但Christie並無愧疚,他週一向媒體表示,他一早就宣布自己渡假的計劃,現在只不過是媒體捉到他按計劃渡假而已,不過對於那些不能享受海灘和公園的民眾 ,就不是這麼一回事。

居民Randy說:”怎樣解釋他的別墅繼續開放,但海灘卻要關閉,如何解釋才言之成理?”

居民Abdallah Djorkodei說:”我們進不去他也如是,因為他也來自新澤西,我不知他有否用權,這並不合法,我們進不去 ,按常理他也進不去。”

面對公眾的不滿,Christie仍不讓步,他更在社交網發推文,展示一幅新澤西海岸的高空照片,說130英里的海岸線中,有119英里的海灘是開放的,暗示居民除了州長別墅所在的海灘關閉了外,還有其他選擇。

不過就連他當年的競選拍擋Kim Guadagno也公開批評他的做法,認為不言而喻,州長應以身作則。

除了新澤西州外,緬因州和伊利諾伊州也同樣陷入預算危機,其中,伊利諾伊州更欠款150億,有可能成為全美首個信用評級被降至垃圾級別的州分。

