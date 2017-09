By

【KTSF】

北灣San Rafael市週二晚發生一宗致命交通意外,肇事司機事後不顧而去,加州公路巡警(CHP)尋求目擊者協助。

警方在晚上8時35分接報指,一位男子躺臥在101號公路北行線Lucas Valley Road出口處。

救護人員及警方趕至現場,為男子進行急救後,宣布受害人傷重不治。

警方表示,男死者的傷勢是由車禍所致,不過現場並沒有發現肇事汽車。

任何目擊者有相關的線索,可致電(707) 551-4100與CHP聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。