灣區海灣大橋和Carquinez橋的收費站,週日先後被賊匪打劫,加州公路巡警局(CHP)發放疑犯的照片,希望公眾能提供消息,協助破案。

清晨4時左右,兩名賊匪駕駛一輛黑色平治S550四門房車,打劫Carquinez橋的收費站,該輛汽車掛上CarMax的紙車牌。

疑犯被指是非洲裔,雙手戴上藍色和黑色膠手套。

至下午2時左右,海灣大橋的收費站也被兩名賊匪打劫,疑犯的容貌及所駕駛的汽車,與第一宗案件相似。

加州公路巡警正積極調查兩宗案件,任何人如能提供消息,請聯絡加州公路巡警,電話:(707) 551-4100。

