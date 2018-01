By

【KTSF 萬若全報導】

加州公路巡警(CHP)從週二開始到月底,將會加強打擊酒後及藥物影響下駕駛。

公路巡警發表聲明,強調酒駕零容忍,指出過去28天,有5名公路巡警在高速公路值勤的時候被車撞到,其中3宗意外涉及酒後駕駛。

在去年聖誕節前夕,33歲的巡警Andrew Camilleri停在880號靠近Hayward市的路肩,被酒駕兼吸大麻的22歲男子撞死,CHP折損了一名巡警,還有三名巡警住院。

由於加州今年開始娛樂用大麻合法化,當局也呼籲吸食大麻後不要開車上路。

