北灣住戶被困火場 加州巡警直升機救起42人

【KTSF】

北灣週日晚爆發的山火燃燒至週一,已造成逾千幢建築受損,加州公路巡警在週日晚起,派出直升機到災場救人,至今已拯救42人到安全的地方。

當局稱,獲救者年齡由5歲至91歲不等,其中一名男子為確保妻子和5歲兒子可以乘坐第一輛直升機離開,選擇留在大火現場,等候第二架直升機接載離開。

加州公路巡警的直升機隊伍也救起5狗一貓,而救援工作仍在進行中。

另外,Santa Rosa市府警告需要疏散的住戶,暫時不要回家,直至當局發出正式公告為止。

當局目前仍未能確保火場完全安全,呼籲住戶耐心等候,而需要強制疏散的地區包括:Montecito Boulevard以北的Rincon Valley、Oakmont、Sonoma Developmental Center和Mission Highland、Norrbom Road,以及位於Sonoma縣的Gehricke Road。

