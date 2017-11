By

【KTSF 陳嘉琪報導】

在很多打工仔準備在感恩節放假休息時,加州公路巡警表示,會全員出動,並且會加強執法,保障市民及道路的安全。

加州公路巡警指,從週三晚6時開始至週日凌晨12時,會動用所有的警力巡邏,保障市民能享受一個安全的節慶。

公路巡警亦提醒司機,任何時候,謹記要配戴安全帶,因為根據警方資料顯示,在去年感恩節發生的車禍當中,有27人死亡,當中14人在意外發生時沒有配戴安全帶。

當局呼籲民眾,千萬不要讓這種大家都能做到的小事,影響大家過節的好心情。

