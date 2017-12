加州公路巡警東灣執勤殉職 當局籌款助死者家屬

By

【KTSF 郭柟報導】

一名加州公路巡警(CHP)警員週日晚在880公路Hayward路段附近執勤時,被懷疑醉駕的司機撞死,CHP警隊週三為他舉行追悼會。

因公殉職的33歲警員Andrew Camilleri,加入CHP才一年半,留下妻子和3名年幼子女,追悼會週三早上在West Sacramento市的CHP學院舉行,大批警員到場表達敬意。

CHP Hayward分局隊長Tim Pearson說:”他不幸喪生,他致力拘捕醉駕司機,性命卻被一名疑似醉駕的司機奪走。”

CHP表示,肇事司機只有22歲,明顯酒駕及嗑藥駕駛,當局週三發起一個新口號,”Drive High, get a DUI”,提醒民眾不只是醉駕會被檢控,嗑藥後駕駛一樣會被檢控。

州府交通安全辦公室發言人Rhonada Craft說:”不論你是誰,不論你叫它甚麼都好,大麻、草,你怎樣服食都好,餅、油、蠟,不論原因,你都不應藥駕,今日的訊息是DUI不限醉駕。”

娛樂大麻法例即將實施,規定司機和乘客都不准在車廂內吸食大麻。

CHP亦都在網上為Camilleri的家人發起籌款,如果你想捐款幫助他們渡過難關,可以登入CHP的網站查詢。

網址:https://cahpcu.org/donation-to-officer-camilleri/

事發在平安夜11時半左右,當時Camilleri和同袍停在880公路靠近Whipple 出口的路肩,結果被一輛紅色Cadillac房車撞上,Camilleri重傷死亡,同伴則受輕傷。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。