中國商務部指與美貿易談判如”被刀架頸上”

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中美貿易戰戰況惡劣，中方取消會談，更煞有介事地公布中美貿易戰白皮書，雖然白皮書沒什麼實際內容，但反映出中方的態度和處境。中國商務部形容跟美國談判，就好像被對方用刀架在頸上，沒辦法談下去，又指中國發展是為滅貧，不是想威脅美國。

中美再次互徵關稅後翌日，多個部委召開聯合記者會，解答中美貿易磨擦白皮書。被問到中方是否拒絕了重啟新一輪貿易談判，商務部指何時重啟取決於美國。對於美國多次指責中國強制技術轉讓，王受文指從沒有強迫外國企業將技術轉讓給中國企業，強調他們完全是自願的。商務部又強調，中國仍有數以千萬計的貧困人口，發展是為了消滅貧窮。

國家發改委則指，新一輪涉及 2,000 億美元中國貨品關稅措施，對中國經濟帶來影響，個別行業、地區所受的影響還會比較大，但認為風險仍可控，指中國經濟有韌性，有能力通過擴大內需，促進高質量發展來對沖影響。

另外，國家亦將推出措施協助企業度過貿易戰中的難關，包括進一步提高企業的出口退稅率等。

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