中國商務部指與美貿易談判如”被刀架頸上”

By

【i-CABLE】

中美貿易戰戰況惡劣,中方取消會談,更煞有介事地公布中美貿易戰白皮書,雖然白皮書沒什麼實際內容,但反映出中方的態度和處境。中國商務部形容跟美國談判,就好像被對方用刀架在頸上,沒辦法談下去,又指中國發展是為滅貧,不是想威脅美國。

中美再次互徵關稅後翌日,多個部委召開聯合記者會,解答中美貿易磨擦白皮書。被問到中方是否拒絕了重啟新一輪貿易談判,商務部指何時重啟取決於美國。對於美國多次指責中國強制技術轉讓,王受文指從沒有強迫外國企業將技術轉讓給中國企業,強調他們完全是自願的。商務部又強調,中國仍有數以千萬計的貧困人口,發展是為了消滅貧窮。

國家發改委則指,新一輪涉及 2,000 億美元中國貨品關稅措施,對中國經濟帶來影響,個別行業、地區所受的影響還會比較大,但認為風險仍可控,指中國經濟有韌性,有能力通過擴大內需,促進高質量發展來對沖影響。

另外,國家亦將推出措施協助企業度過貿易戰中的難關,包括進一步提高企業的出口退稅率等。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。