來自中國的一名女商人,在2004年於尼亞加拉瀑布的美加邊境,與邊境人員發生肢體衝突受傷,紐約州一個陪審團判處女商人勝訴,聯邦當局需要向她賠償461,000元。

女商人Zhao Yan於2006年提出民事訴訟,向聯邦政府索賠1,000萬元,案件在審訊後,Rochester高等法院法官週一判處原告獲得461,000元賠償,彌補她被非法拘捕、醫療開支、薪酬損失及所承受的創傷。

事發於尼亞加拉瀑布美加邊境的彩虹橋,法官裁定,聯邦政府要為邊境人員當時對待Zhao的方式負責,事件導致Zhao雙眼腫起,以及身體其他部位受傷。

但聯邦政府稱,Zhao受傷是自己造成,她當時因為奔跑逃離邊境人員,在後者嘗試扣查她時,她不斷掙扎導致受傷。

