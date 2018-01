舊金山6月舉行市長選舉 8名候選人中有兩名亞裔（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山6月舉行的市長選舉中,8名候選人有兩名亞裔,其他參選人極力爭取華裔選民選票的情況下,舊金山華裔會把選票投給誰?

市府數據顯示,在舊金山的註冊選民當中,有18%是亞裔,當中絕大多數是華裔,8名參選人中,沒有有知名度的華裔參選人,華裔選票將投給誰?

華裔選民教育委員會主席李志威(David Lee)說:”華裔選民的選票,誰都可以爭取得到,所有主要參選人,都會積極爭取華裔選民的支持。”

韓裔的金貞妍在早期參與華協中心在華埠的活動,打下基礎,而獲得高支持度的前加州參、眾議員Mark Leno,在近期也都積極出席華裔社區的活動,跟從未參選過的華裔市府職員李愛晨相比,有更多主導市府運作的經驗,佔較大的優勢。

李志威說:”對從未參政的新人來說,這位參選人必須向選民介紹自己和本身的特點,對新人來說,這是蠻高的門檻。”

但是李志威也強調,有華裔參選是好事,也可以讓其他參選人了解華裔社區關注的議題。

對於有參選人建議將以已故市長李孟賢和社區領袖白蘭命名舊金山市內道路和地點,李志威表示這證明了他們了解到華裔選票的重要性。

李志威說:”這是一個正面的跡象,華裔選民已經成為了一個大而具影響力的勢力,所有從不同攝取的主要參選人,都想方法配合華裔社區的需求。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。