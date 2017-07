By

【KTSF 劉瑩報導】

來自中國的18歲青年Bin Wang週二下午在華盛頓州的Camp Firwood營地失蹤,搜救人員經過一天搜尋後,週三在水中尋回其屍體。

Wang懂些許英文,從中國來美旅遊,他是跟隨一個來自西雅圖的旅行團到達營地,最後一次被看到是在週二4點半左右,當時他和其他營友一起,在營地附近的湖邊參加一項水上活動,但他缺席了接下來的第二個活動,工作人員隨即在附近100英畝的範圍展開搜索,未果後繼而報警。

警方表示,Wang不懂得游泳,但在岸邊小徑發現他的衣物及鞋子。

Camp Firwood是一個基督教青年營地,有90名工作人員,可容納260名青少年參加,Wang是營地1995年成立以來,首個死亡個案。

