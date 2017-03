By

據提交美國證券交易所的文件,中國高科技巨頭騰訊控股已入股電動車公司Tesla,早前買下該公司5%股權,成為Tesla第5大股東。

文件披露,騰訊在本月初斥資18億美元,買下Tesla公司820萬股,Tesla藉此籌措現金,於本年底推出廉價的Model 3電動車。

非裔員工控Tesla種族歧視 升遷存在不公

總部設於深圳的騰訊是亞洲最大的高科技公司之一,於2016年營業額達到219億美元,業務包括社交媒體、網上付款和遊戲。

騰訊也是中國電動車公司Future Mobility Corp的股東。

Tesla執行長Elon Musk仍然是Tesla最大股東,持有該公司21%股權。

