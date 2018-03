佛州中國留學生被指行為異常 被遞解出境

By

【KTSF 游瑋珊報導】

中佛羅里達州大學一名中國留學生,被指行為有異、曠課過多,加上被發現管有步槍和子彈,聯邦移民局向他發遞解令,並限他十年內不得再入境。

26歲中國留學生,姓名譯音孫文亮(Wenliang Sun),被指近期言行大變,包括將頭髮染成金色,體重暴漲,還突然以將近7萬現金購入一輛全新跑車。

校方約見他,指他在席間說過一些不尋常的說話,但沒詳細說明。

校警上月初接手調查,文件紀錄顯示,他被問話時曾提到,購入的Corvette跑車在中國是價廉的車,資金來源是他父親,而促使警方有進一步行動的是,他在期間坦承自己管有步槍和子彈。

警方又發現,他在問話後數天,又再購入一支.308口徑的步槍、子彈、兩腳架和光學瞄準鏡。

雖然孫文亮有打獵牌,可以合法買槍,校警也承認,他從沒發放確實威脅,但認為拼合種種迹象,足以令人憂慮。

校方表示,孫文亮的學生簽證及後因為他曠課過多被取消,在沒合法居留權的情況下,他持槍變成違法,聯邦執法人員以他違反簽證法和槍支法將他拘留,至上週移民局發遞解令,他在週五被遞解出境。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。