佛州中國留學生被指行為異常 被遞解出境

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【KTSF 游瑋珊報導】

中佛羅里達州大學一名中國留學生，被指行為有異、曠課過多，加上被發現管有步槍和子彈，聯邦移民局向他發遞解令，並限他十年內不得再入境。

26歲中國留學生，姓名譯音孫文亮（Wenliang Sun），被指近期言行大變，包括將頭髮染成金色，體重暴漲，還突然以將近7萬現金購入一輛全新跑車。

校方約見他，指他在席間說過一些不尋常的說話，但沒詳細說明。

校警上月初接手調查，文件紀錄顯示，他被問話時曾提到，購入的Corvette跑車在中國是價廉的車，資金來源是他父親，而促使警方有進一步行動的是，他在期間坦承自己管有步槍和子彈。

警方又發現，他在問話後數天，又再購入一支.308口徑的步槍、子彈、兩腳架和光學瞄準鏡。

雖然孫文亮有打獵牌，可以合法買槍，校警也承認，他從沒發放確實威脅，但認為拼合種種迹象，足以令人憂慮。

校方表示，孫文亮的學生簽證及後因為他曠課過多被取消，在沒合法居留權的情況下，他持槍變成違法，聯邦執法人員以他違反簽證法和槍支法將他拘留，至上週移民局發遞解令，他在週五被遞解出境。

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