By

【KTSF 陶璟樂報導】

一名中國留學生週日在位於麻省的布蘭迪斯大學被發現死亡,而當天該校園也發生了一起武裝搶劫事件,目前沒有證據顯示,兩件事有關聯。

當地時間20日下午,布蘭迪斯大學學生收到了一封校長群發的郵件,信中通報了中國留學生張川川不幸身亡的消息,警方表示,他被發現時並未見明顯傷口。

警方已經開始調查他死亡的原因。

而同一天晚上,布蘭迪斯大學校園宿舍出現疑似武裝搶劫的人員,有兩名校外人員進入一間宿舍,並用槍威脅學生,之後逃離現場,警方封鎖校園至凌晨2時,所幸無人受傷。

校方週一表示,目前沒有證據顯示兩起案件存在關聯。

據悉,張川川來自中國重慶,曾經就讀於浙江大學,生前在布蘭迪斯大學攻讀國際經濟金融碩士。

校方在週二下午為張川川舉辦小型悼念儀式,並與其家人取得聯繫,幫助他們儘快安排後事。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。