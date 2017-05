中國女留學生畢業演講談民主自由 被批辱華（視頻）

By

用行政手段干預市場,在中國雖然有爭議聲音,不過政府一直都是這樣做,民眾似乎習以為常。一名到美國的中國留學生,在大學畢業禮上演講,提他在美國受到的文化衝擊,改變了他很多舊有的看法,由美國的空氣說到民主自由,得到全場掌聲。

不過中國《環球時報》就引述其他留學生的意見,指他的演講內容辱華,更有人質疑為何沒有人審批演講稿。

這個來自中國昆明,名叫楊舒平的女學生,獲邀在馬里蘭大學今年的畢業典禮上發表演講。她一上台就表示,剛到美國,第一件令她驚訝的事情,就是不用像在中國般戴上口罩。

她由此引申到馬里蘭大學讓她感受到自由的空氣。她又提到,在看到大學一齣名為《黎明:洛杉磯》戲劇時,所受到的文化衝擊。她指自己一直以為,只有政府才能定義真相,直至在馬里蘭大學,她才學懂自由地表達意見。

最後她又寄語同學,畢業後無論做甚麼工作,都要記住民主和言論自由,不應被視為理所當然。

演講獲得全場掌聲,不過官方《環球時報》則引述現場中國留學生指,演講令他們感到非常尷尬,又指演講在當地留學生和馬大朋友圈,引發不滿,認為內容辱華,有人就質疑為何演講稿沒有審批。

而自稱為馬里蘭大學的校友的《環球時報》小編,則表示對事件感到十分痛心,批評演講的內容完全罔顧事實。

