吳小暉被控集資詐騙案 法院指他在最後陳述期間認罪

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安邦保險原董事長吳小暉被控集資詐騙及職務侵佔的案件，週三晚在上海審結，擇日宣判，法院在官方微博指，他在最後陳述期間認罪悔罪。

但案件審了一整日，庭審期間他一直都不認罪，更反駁指自己不懂法律，不知道他的行為是否構成犯罪，就連律師在最後的辯論期間，都指案件證據不足，事實又不清楚，為何突然又變成認罪架呢？中間發生了什麼轉折真的沒有人知道，而央視就在晚上近9時，播出他的認罪片段。

安邦保險原董事長吳小暉被指騙取和侵佔保險費約752億人民幣的案件，週三在上海市第一中級人民法院的庭審結束後，央視播放了審訊片段，片中久未露面的吳小暉在最後陳述時，在被告席上懺悔。

不過根據上海市第一中級人民法院的官方微博，在審訊過程中，吳小暉對指控的事實和罪名均提出異議，又表示自己不懂法律，不知道其行為是否構成犯罪。

法庭目前宣布休庭，案件擇期再宣判，回顧今次吳小暉被指控的集資詐騙罪，被形容為內地金融犯罪領域中，最嚴重的罪名之一，在刑法新修正案通過前，最嚴重可以被判處死刑，目前的最高刑罰是判處無期徒刑，而他另外被控的職務侵佔罪，最高刑罰是15年有期徒刑。

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