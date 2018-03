吳小暉被控集資詐騙案 法院指他在最後陳述期間認罪

By

【i-CABLE】

安邦保險原董事長吳小暉被控集資詐騙及職務侵佔的案件,週三晚在上海審結,擇日宣判,法院在官方微博指,他在最後陳述期間認罪悔罪。

但案件審了一整日,庭審期間他一直都不認罪,更反駁指自己不懂法律,不知道他的行為是否構成犯罪,就連律師在最後的辯論期間,都指案件證據不足,事實又不清楚,為何突然又變成認罪架呢?中間發生了什麼轉折真的沒有人知道,而央視就在晚上近9時,播出他的認罪片段。

安邦保險原董事長吳小暉被指騙取和侵佔保險費約752億人民幣的案件,週三在上海市第一中級人民法院的庭審結束後,央視播放了審訊片段,片中久未露面的吳小暉在最後陳述時,在被告席上懺悔。

不過根據上海市第一中級人民法院的官方微博,在審訊過程中,吳小暉對指控的事實和罪名均提出異議,又表示自己不懂法律,不知道其行為是否構成犯罪。

法庭目前宣布休庭,案件擇期再宣判,回顧今次吳小暉被指控的集資詐騙罪,被形容為內地金融犯罪領域中,最嚴重的罪名之一,在刑法新修正案通過前,最嚴重可以被判處死刑,目前的最高刑罰是判處無期徒刑,而他另外被控的職務侵佔罪,最高刑罰是15年有期徒刑。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。