雙十一網購節落幕 兩大網購平台銷售額創新高

中國雙十一網購節閉幕,兩大網購平台銷售額都創紀錄高,阿里巴巴宣布雙十一成交額逾1,682億元人民幣,增長39% 。至於京東全球好物節,11日內累計銷售額達1,271億元人民幣。

今年的雙十一狂歡落下帷幕,阿里巴巴的網購平台天貓交易額逾1,682億元人民幣,增長39%,創下歷史新高,其中移動端成交佔90% ,比去年增加8% 。天貓平台共有14萬商家參與今年的網購節,其中167個商家當日成交額超過1億元人民幣,17個商家超過5億,更有6個商家超過10億元大關。

有225個國家和地區的消費者參與搶購商品,透過支付寶交易的宗數達到14.8億宗交易,按年增加41% 。物流方面,菜鳥網絡共接獲8.12億個快遞包裹。

雙十一網購節已不單是阿里巴巴的節日,京東等內地一批電商平台亦一同參與這個年度電商節,京東的「全球好物節」由11月1日到11月11日,累計下單金額達1,271億元人民幣,亦創紀錄新高。

據大數據公司星途數據統計顯示,今年雙十一全網總銷售額達2,539.7億元人民幣,產生包裹13.8億個。

在天貓最賣得的分別為手機、大小家電、家俬、窗簾、男女裝和運動服裝等,最賣得的進口產品是貓糧、抹窗機器人、保溫杯,還有防脫髮洗髮水。

