在北京,中國外交部長王毅接見南韓新任總統文在寅的特使,商討中韓關係發展,包括中方一向反對部署薩德導彈防禦系統的議題。王毅希望,增進彼此政治互信,妥善處理分歧。

擔任文在寅特使的前總理李海瓚,此行轉交了文在寅寫給國家主席習近平的親筆信,期待此行推動兩國關係回暖,相信若雙方拿出誠意對話,能取得良好結果。

