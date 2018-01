中國成功以體細胞複製獼猴 全球首例（視頻）

By

【i-CABLE】 中國科學家成功以體細胞複製出靈長類動物獼猴,是全球首例,外界關注這次技術突破,是否意味複製人類指日可待,研究團隊表示,實驗成果只會用於醫學用途,強調無意複製人類,社會倫理亦不容許這樣做。

這兩隻初生雌性獼猴驟眼一看,沒甚麼特別,仔細再看,兩隻獼猴的樣子幾乎一模一樣,牠們是中科院團隊利用複製技術,花上3年製作而成的心血結晶,去年年底在上海出生,分別6週及8週大。

技術突破在於使用了同一流產獼猴胎兒的體細胞,把細胞核植入卵子,待發育成早期胚胎後,再移植到母體。

有別於早年的科學家以胚胎分裂的方法複製猴子,使用體細胞的優勝之處,是可於短時間內產生大批遺傳基因完全一致的獼猴,建立模擬人類疾病的動物模型,對了解病因、藥物測試,尤其對未來治療腦退化、自閉症等有一定幫助。

「體細胞核轉移技術」過往用於複製羊多莉,及逾20種哺乳類動物的複製實驗,不過在靈長類動物上取得成功,則是全球首例。這是否意味我們距離複製人類更近一步?

中科院人員的研究成果星期三在新一期科學期刊《細胞》發表,不過有英國專家質疑團隊誇大了實驗對複製技術的長遠貢獻,因為實驗的成功率不高,使用了127個卵子細胞、79個胚胎,才孕育到兩隻複製獼猴,而且與當年複製多莉一樣,必須使用胎兒的體細胞,若要成功複製人類,尚有一大段距離。

