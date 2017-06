By

【KTSF 崔凱橋報導】

一名中國女留學生,在伊利諾伊州失蹤多天,聯邦調查局(FBI)相信她被人綁架。

26歲的章瑩穎(Yingying Zhang)是北大的深圳學院研究生,4月到伊利諾伊州大學交流。

她上週五最後一次露面,FBI發布閉路電視拍到畫面截圖,章瑩穎當時頭戴黑帽,粉紅及白色上衣,身穿牛仔褲,波鞋,揹著一個黑色背包。

閉路電視拍攝到她登上一輛由白人男子駕駛的黑色房車離開,之後下落不明。

當局指該司機與章瑩穎接觸前,曾在那裡一帶不停繞圈,聯邦調查局呼籲有案件消息的人士與當局聯絡。

