失蹤中國學者張瑩穎恐遭不測 當局拘綁架疑犯

失蹤3個星期的伊利諾伊大學中國留學生章瑩穎的案件,週五有重大進展,聯邦執法人員宣布已抓到涉嫌綁架張瑩穎的一名27歲男子,聯邦調查局(FBI)恐怕章瑩穎已經遇害。

當局表示,涉嫌在6月9日綁架章瑩穎的男子,是27歲伊利諾州香檳市居民Brendt Christensen,目前因綁架罪嫌遭到刑事起訴。

根據聯邦法庭的起訴文件,FBI指控Christensen當時駕駛一台黑色汽車,在伊利諾大學香檳分校校園的一個角落載走了章瑩穎。

FBI週五發表的聲明指出,在嫌犯受到執法部門監控期間,有探員無意聽到他說自己綁架了章瑩穎,再加上FBI臥底調查發現的其他事實,執法當局相信張瑩穎可能已經不在人世,但到底為何綁匪會撕票,以及犯案詳細經過,目前都不清楚。

週四在校園內有數百人舉行集會,向張瑩穎及其家屬表達支持,張瑩穎的父親在出席活動時不禁感傷落淚,不料隔天便傳出嫌犯被捕的消息,卻可能等不到張瑩穎的歸來。

26歲的章瑩穎3個星期前疑似在前往簽租約的途中失蹤,監控錄像顯示,章瑩穎下了一輛公車後,上了一輛由一名白人男子駕駛的黑色Saturn Astra汽車,之後音信全無。

