【i-CABLE】

因涉嫌煽動顛覆國家政權罪被捕的中國內地維權律師余文生,他的妻子許豔週六亦因相同罪名,被公安帶走問話。

許豔其後發消息指,警員搜查了住所和余文生辦公室,帶走很多有關信仰案件的材料,並把她帶到派出所問話,至翌日下午才讓她回家。

余文生1月中被公安帶走,目前被監視居住。

