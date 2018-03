【獨家】舊金山餐館衛生評分 得分低超過四成為中餐館（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山市府監督檢查市內所有餐館的衛生環境,如果餐館衛生評分較低,則表明有多項衛生違規情況,本台統計發現,得分較低的餐館中,有超過四成為中餐館。

許多人在新嘗試餐館前,都有上網查看其他食客對該餐館的評價,而在考慮餐館各項條件的同時,是否亦查看餐館的衛生評分呢?

Daly City居民Justin Dionisio說:”我不會查看衛生評分,我不會自己去查詢分數。”

橙縣居民Sophyrun May說:”沒有查看衛生評分,但我們會看餐館的Yelp評分。”

舊金山所有餐館、食店的衛生狀況,都由市府公共衛生局負責檢查和監督,並根據衛生情況給出相應的評分。

舊金山公共衛生局首席環境衛生檢查員Lisa O’Malley說:”看衛生情況是否存在風險,有沒有違規。”

本台向衛生局索取了市內所有餐館從2016年1月到今年1月底的衛生評分紀錄,衛生局數據顯示,紀錄的3,260間餐館中,有51%取得90分或以上,屬於良好的評分,其中中餐館佔大約3%,而其他亞洲風味餐館佔大約12%。

若檢查員發現餐館有多項衛生違規,包括高風險的違規,就會給予70分或以下的評分,屬於差。

局方指,違規情況較嚴重的餐館,將被勒令停業整改,直至情況改善才可以繼續營業。

衛生局的資料顯示,在全市的餐館中,70分以下的餐館共有95間,其中中餐館共有41間,佔了超過4成。

在70分以下的餐館中,有的在最近一次的檢查中評分上升,比如山東小館與新興旺點心快餐,紀錄顯示,新興旺在之前的檢查中,違規項目包括食物受污染、食物有不潔接觸等。

新興旺點心快餐店主甄延偉(David Zhen)說:”是上次那邊(檢查員)說,我的食物不夠熱之類的,下面的水渠塞了。”

經改善情況後,新興旺在2月初的最新評分上升至86分。

而日落區的長江客家飯店、列治文區的永利燒臘快餐店、華埠的心意甜品、小巴黎咖啡餐室等,則出現衛生評分下降的情況,小巴黎的老闆回應稱,來檢查都是不同的檢查員,所以使用的標準不一樣,但餐館願意配合衛生局工作。

小巴黎咖啡餐室店主陳德翔(Phon Tran)說:”(我們按照衛生局要求來改進的就對了,(那你們都有改進?)有的,有的。”

衛生局檢查員Lisa_O’Malley過去20多年負責檢查華埠的餐館衛生狀況。

O’Malley說:”一間餐館是否成功,並非取決於該餐館的菜式,而是取決於餐館的管理方式,我覺得每年都有改善。”

衛生局並不強制要求餐館將衛生評分牌貼在餐館內明顯的位置,所以如果民眾想了解舊金山各餐館的衛生評分,可以上市府衛生局網站查詢,網址:https://101g-xnet.sfdph.org:8443/ords/eeopn/f?p=132:1

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。