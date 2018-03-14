【獨家】舊金山餐館衛生評分 得分低超過四成為中餐館（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

舊金山市府監督檢查市內所有餐館的衛生環境，如果餐館衛生評分較低，則表明有多項衛生違規情況，本台統計發現，得分較低的餐館中，有超過四成為中餐館。

許多人在新嘗試餐館前，都有上網查看其他食客對該餐館的評價，而在考慮餐館各項條件的同時，是否亦查看餐館的衛生評分呢？

Daly City居民Justin Dionisio說：”我不會查看衛生評分，我不會自己去查詢分數。”

橙縣居民Sophyrun May說：”沒有查看衛生評分，但我們會看餐館的Yelp評分。”

舊金山所有餐館、食店的衛生狀況，都由市府公共衛生局負責檢查和監督，並根據衛生情況給出相應的評分。

舊金山公共衛生局首席環境衛生檢查員Lisa O’Malley說：”看衛生情況是否存在風險，有沒有違規。”

本台向衛生局索取了市內所有餐館從2016年1月到今年1月底的衛生評分紀錄，衛生局數據顯示，紀錄的3,260間餐館中，有51%取得90分或以上，屬於良好的評分，其中中餐館佔大約3%，而其他亞洲風味餐館佔大約12%。

若檢查員發現餐館有多項衛生違規，包括高風險的違規，就會給予70分或以下的評分，屬於差。

局方指，違規情況較嚴重的餐館，將被勒令停業整改，直至情況改善才可以繼續營業。

衛生局的資料顯示，在全市的餐館中，70分以下的餐館共有95間，其中中餐館共有41間，佔了超過4成。

在70分以下的餐館中，有的在最近一次的檢查中評分上升，比如山東小館與新興旺點心快餐，紀錄顯示，新興旺在之前的檢查中，違規項目包括食物受污染、食物有不潔接觸等。

新興旺點心快餐店主甄延偉（David Zhen）說：”是上次那邊（檢查員）說，我的食物不夠熱之類的，下面的水渠塞了。”

經改善情況後，新興旺在2月初的最新評分上升至86分。

而日落區的長江客家飯店、列治文區的永利燒臘快餐店、華埠的心意甜品、小巴黎咖啡餐室等，則出現衛生評分下降的情況，小巴黎的老闆回應稱，來檢查都是不同的檢查員，所以使用的標準不一樣，但餐館願意配合衛生局工作。

小巴黎咖啡餐室店主陳德翔（Phon Tran）說：”(我們按照衛生局要求來改進的就對了，（那你們都有改進？）有的，有的。”

衛生局檢查員Lisa_O’Malley過去20多年負責檢查華埠的餐館衛生狀況。

O’Malley說：”一間餐館是否成功，並非取決於該餐館的菜式，而是取決於餐館的管理方式，我覺得每年都有改善。”

衛生局並不強制要求餐館將衛生評分牌貼在餐館內明顯的位置，所以如果民眾想了解舊金山各餐館的衛生評分，可以上市府衛生局網站查詢，網址：https://101g-xnet.sfdph.org:8443/ords/eeopn/f?p=132:1

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