東灣中餐館聖誕節廚房起火 數十人緊急疏散（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

東灣San Ramon市著名的中餐館Uncle Yu福臨門聖誕節當天廚房起火，目前暫時歇業。

福臨門餐館週一門外還是有火災鑑定人員，根據消防人員表示，起火點是在廚房的爐子，當時廚師正在炒菜，試著拿滅火器滅火，結果火勢太大無法控制。

當時餐館正在舉行私人派對，有60多人在場，立刻被疏散，僅有一人吸入性嗆傷，但無大礙。

記者週一前往現場，餐館大廳沒有損害，不過桌上杯盤狼藉，很多都尚未開動，老闆拒絕上鏡頭，他說平安夜當天生意特別好，在聖誕節發生這樣的事也相當無奈，還幽默的說自己心臟很強。

Uncle Yu老闆曾少光說：”我的心臟很強壯，等保險公司的決定，因為餐館看起來還行，但是我不知道結構有沒有影響。”

本台曾經採訪過老闆曾少光，他15歲移民來美，由於不諳英文，因此在餐館打工，80年代開始在Uncle Yu打工，後來正式接手。

由於該市白人居多，因此菜色有結合中西口味，很受當地居民的歡迎，他自己稱是”加州中式烹飪”。

週一陸續有顧客上門來關切，火災發生時，消防人員為了顧及隔壁的商家，也敲開了隔壁指甲美容院的門。

老闆表示，目前不知道何時能夠重新開業，但由於現在是年底假期，通常都是生意最忙的時候，也因此一場小火，可能也讓他造成不小的損失。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。