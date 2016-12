東灣中餐館聖誕節廚房起火 數十人緊急疏散（視頻）

By

東灣San Ramon市著名的中餐館Uncle Yu福臨門聖誕節當天廚房起火,目前暫時歇業。

福臨門餐館週一門外還是有火災鑑定人員,根據消防人員表示,起火點是在廚房的爐子,當時廚師正在炒菜,試著拿滅火器滅火,結果火勢太大無法控制。

當時餐館正在舉行私人派對,有60多人在場,立刻被疏散,僅有一人吸入性嗆傷,但無大礙。

記者週一前往現場,餐館大廳沒有損害,不過桌上杯盤狼藉,很多都尚未開動,老闆拒絕上鏡頭,他說平安夜當天生意特別好,在聖誕節發生這樣的事也相當無奈,還幽默的說自己心臟很強。

Uncle Yu老闆曾少光說:”我的心臟很強壯,等保險公司的決定,因為餐館看起來還行,但是我不知道結構有沒有影響。”

本台曾經採訪過老闆曾少光,他15歲移民來美,由於不諳英文,因此在餐館打工,80年代開始在Uncle Yu打工,後來正式接手。

由於該市白人居多,因此菜色有結合中西口味,很受當地居民的歡迎,他自己稱是”加州中式烹飪”。

週一陸續有顧客上門來關切,火災發生時,消防人員為了顧及隔壁的商家,也敲開了隔壁指甲美容院的門。

老闆表示,目前不知道何時能夠重新開業,但由於現在是年底假期,通常都是生意最忙的時候,也因此一場小火,可能也讓他造成不小的損失。

