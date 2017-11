【i-CABLE】

中國國家主席習近平與到訪的俄羅斯總理梅德韋杰夫會面,提出打造冰上絲綢之路。

習近平對梅德韋杰夫表示,俄羅斯是中國的最大鄰國及全面戰略協作夥伴,中國發展、加深雙邊關係,目標和決心不變。

他提出加強在能源、農業、航天等領域合作,將大數據、物聯網等數碼經濟領域,作為新的合作增長點,做好一帶一路建設,與歐亞經濟聯盟對接,共同開展北極航道開發,打造冰上絲綢之路。

