《人民網》公開習近平寫給父親信件 讚父光明磊落

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《人民網》公開十多年前，總書記習近平寫給父親習仲勳的一封信。習近平指，父親一生都沒有整過人，堅持真理，不說假話，會將父親教誨牢記在心。《人民網》指，習仲勳曾教習近平要平易近人，幹部犯錯都要給予機會改過。

總書記習近平在官場數十年裡，多次表揚自己的父親、已故前副總理習仲勳 。《人民網》在星期日父親節公開習近平於2001年寫給當時仍在生父親習仲勳的一封信，說出他立志要繼承習仲勳的一些特質。

習近平形容父親深受廣大人民、黨內黨外人士尊敬。原因是習仲勳為人坦誠忠厚、謙虛謹慎、光明磊落、寛宏大度，而且他一輩子沒有整過人，堅持說真理，不說假話，並且要求習近平也這樣做。習近平在信中承諾，要把父親的教誨牢記在心，身體力行。

習近平又讚揚父親對自己的功績從不居功，從不張揚，值得後人學習和仿效。

《人民網》引述習仲勳生前有一次向習近平訓話，要習近平平易近人，對犯錯的幹部要先跟他們打招呼，給他們機會改過，批評要從嚴，但要給別人出路。

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