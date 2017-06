《人民網》公開習近平寫給父親信件 讚父光明磊落

By

【i-CABLE】

《人民網》公開十多年前,總書記習近平寫給父親習仲勳的一封信。習近平指,父親一生都沒有整過人,堅持真理,不說假話,會將父親教誨牢記在心。《人民網》指,習仲勳曾教習近平要平易近人,幹部犯錯都要給予機會改過。

總書記習近平在官場數十年裡,多次表揚自己的父親、已故前副總理習仲勳 。《人民網》在星期日父親節公開習近平於2001年寫給當時仍在生父親習仲勳的一封信,說出他立志要繼承習仲勳的一些特質。

習近平形容父親深受廣大人民、黨內黨外人士尊敬。原因是習仲勳為人坦誠忠厚、謙虛謹慎、光明磊落、寛宏大度,而且他一輩子沒有整過人,堅持說真理,不說假話,並且要求習近平也這樣做。習近平在信中承諾,要把父親的教誨牢記在心,身體力行。

習近平又讚揚父親對自己的功績從不居功,從不張揚,值得後人學習和仿效。

《人民網》引述習仲勳生前有一次向習近平訓話,要習近平平易近人,對犯錯的幹部要先跟他們打招呼,給他們機會改過,批評要從嚴,但要給別人出路。

