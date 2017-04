中芬元首會晤商加強合作 中方同意借出大熊貓

By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平到訪芬蘭,是22年來首位訪問當地的中國元首。雙方同意探討在「一帶一路」及北極地區的合作,中方亦同意向芬蘭租借一對大熊貓。

芬蘭總統尼尼斯托在赫爾辛基總統府,為習近平舉行歡迎儀式。軍樂隊演奏兩國國歌,兩國元首一同檢閱儀仗隊,隨後舉行雙邊會談。

尼尼斯托感謝習近平在芬蘭獨立100周年這個重要時刻到訪,重申堅定奉行「一個中國」政策。

首次以國家主席身分到訪北歐的習近平,則指中國和芬蘭建交67年,是互相尊重、平等相待的朋友,未來要加強政治互信以及在地區及國際事務的溝通和協調,促進經貿等雙邊合作。

兩國又同意加強在北極地區生態保育的合作,自2014年底開始商討的租借大熊貓協議,亦在會面中落實。中方同意向芬蘭租借兩頭大熊貓,為期15年,預料今年底前送到芬蘭的自然保育區,雙方亦簽署了環保及司法合作等方面的協議。

習近平結束訪問芬蘭後將於周四轉往美國訪問,分析認為,習近平在訪美前到訪芬蘭,不但有利中國加強與芬蘭及北歐的貿易關係,亦顯示美國並非中國唯一外交焦點,中方同樣重視歐洲的立場。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。