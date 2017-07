習近平主持建軍90周年閱兵 要求實現強軍目標

By

中共總書記、中國國家主席兼中央軍委主席習近平,在內蒙古朱日和訓練基地主持解放軍建軍90周年閱兵。

習近平表示,今天比歷史上任何時期,更需要建設強大的人民軍隊,要求實現黨的強軍目標。習近平又強調,黨對軍隊的絕對領導。

習近平穿著迷彩軍服,主持1949年以來首次以建軍節為主題的大型閱兵,護旗方隊、地面作戰群及人員方陣等,合共12,000名官兵參與。九個作戰群分列接受檢閱,打頭陣是由海陸空三軍及火箭軍,4個兵種聯合組成的護旗方隊。

跟過往天安門閱兵時,由解放軍儀仗隊徒步護旗不同,方隊不止持軍旗,而是坐在車上,手持黨旗、國旗及軍旗。直升機則在空中排列出「八一」字樣,以及阿拉伯數字「9」、「0」,紀念建軍90周年。

除此之外,包括99A坦克在內的陸上作戰群,由預警機、轟炸機,及新一代殲-20超音速隱形戰機等,組成的空中作戰群,以及信息作戰、防空反導、反恐維穩、戰略打擊等作戰群,亦分別接受檢閱,最後受檢閱的是可攜帶核彈頭的洲際導彈方隊。

習近平表示,目前天下並不太平,和平需要保衛,軍隊有信心、有能力打敗一切來犯敵人,又強調黨對軍隊的絕對領導。

今次閱兵儀式在內蒙古朱日和訓練基地舉行,是相隔36年後,第二次在天安門地區以外閱兵。國防部指今次閱兵是年度訓練安排,與周邊局勢無關。

