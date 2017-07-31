習近平主持建軍90周年閱兵 要求實現強軍目標

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中共總書記、中國國家主席兼中央軍委主席習近平，在內蒙古朱日和訓練基地主持解放軍建軍90周年閱兵。

習近平表示，今天比歷史上任何時期，更需要建設強大的人民軍隊，要求實現黨的強軍目標。習近平又強調，黨對軍隊的絕對領導。

習近平穿著迷彩軍服，主持1949年以來首次以建軍節為主題的大型閱兵，護旗方隊、地面作戰群及人員方陣等，合共12,000名官兵參與。九個作戰群分列接受檢閱，打頭陣是由海陸空三軍及火箭軍，4個兵種聯合組成的護旗方隊。

跟過往天安門閱兵時，由解放軍儀仗隊徒步護旗不同，方隊不止持軍旗，而是坐在車上，手持黨旗、國旗及軍旗。直升機則在空中排列出「八一」字樣，以及阿拉伯數字「9」、「0」，紀念建軍90周年。

除此之外，包括99A坦克在內的陸上作戰群，由預警機、轟炸機，及新一代殲-20超音速隱形戰機等，組成的空中作戰群，以及信息作戰、防空反導、反恐維穩、戰略打擊等作戰群，亦分別接受檢閱，最後受檢閱的是可攜帶核彈頭的洲際導彈方隊。

習近平表示，目前天下並不太平，和平需要保衛，軍隊有信心、有能力打敗一切來犯敵人，又強調黨對軍隊的絕對領導。

今次閱兵儀式在內蒙古朱日和訓練基地舉行，是相隔36年後，第二次在天安門地區以外閱兵。國防部指今次閱兵是年度訓練安排，與周邊局勢無關。

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