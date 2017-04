林鄭正式獲任命為港特首 習近平讚揚能駕馭複雜局面（視頻）

【i-CABLE】

香港候任行政長官林鄭月娥週二早上在北京獲中國總理李克強頒發《國務院令》,正式獲任命為第五屆行政長官,林鄭月娥隨後獲中國國家主席習近平接見,獲得主席的稱許,習近平讚揚林鄭月娥愛國愛港立場堅定,有能力駕馭複雜局面,在社會認受度高,當選是實至名歸,林鄭月娥就指向習近平表達了香港市民熱切追求民主,並關注人大 8.31 決定。

習近平在中南海瀛臺接見兩個多月後,就會上任的行政長官林鄭月娥高度表揚她各方面表現,習近平又提到香港回歸快將20年,經歷不少風風雨雨。

習近平強調中央堅持一國兩制、港人治港、高度自治,不會變、不動搖,會全力支持林鄭月娥及特區政府依法施政,而林鄭月娥就回應是莫大光榮。

之後是閉門會見,林鄭月娥會後表示,她有跟習近平提過 8.31 ,但她說不可以轉述習近平如何回應,而新華社的報道,隻字不提林鄭月娥見習近平時說了甚麼。

林鄭月娥又指,在北京會見的多位領導人都留意到她在競選期間提出組織下屆政府時,政治立場和派別不是重要因素。

