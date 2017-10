李強接任上海市委書記 習近平親信掌控4直轄市

【i-CABLE】

繼李希接替胡春華出任廣東省委書記後,中共領導層再有人事變動,屬中國國家主席習近平嫡系的李強接替韓正出任上海市委書記,意味內地4個直轄市,全部由習近平親信控制。

剛剛在中共十九大當選中央政治局常委的韓正,週日早上主持上海市全市領導幹部會議,會議宣布中央決定,韓正不再兼任上海市委書記,由原江蘇省委書記李強接任。

58歲的李強多年來於浙江省工作,擔任過金華、溫州市委書記,習近平2003至2007年出任浙江省委書記時,李強擔任省委秘書長,被視為習近平的「大管家」。

到2013年升任浙江省長,去年轉任江蘇省委書記,日前十九大晉身政治局委員,當時已有傳媒引述消息,指李強的仕途或更上一層樓。

李強原來的職位會由陝西省委書記婁勤儉接任,陝西省省長胡和平則升任省委書記李強入主上海後,聯同北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠及重慶市委書記陳敏爾。

“習家軍”已控制內地全部四個直轄市,外界估計剛”入常”的韓正或會接替即將退休的張高麗,升任國務院常務副總理。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。