李克強連任中國國務院總理 展開下一個5年任期

在中國北京的人大會議上,李克強連任中國國務院總理,會議並選出首任中國國家監察委主任。

李克強以2,964票贊成,兩票反對,連任國務院總理一職,之後和身旁的中國國家主席習近平握手,根據習近平的提名,由他出任總理一職,並隨即簽署主席令任命,他們在其他人大代表投票期間,全程多次交談。

至於備受外界關注的國家監察委,並沒有如外界預期由新當選國家副主席的王岐山掌舵,而是由中紀委副書記楊曉渡出任主任,最終票數是2,953票贊成,6票反對、7票棄權。

國家軍委副主席就由許其亮和張又俠出任,至於最高人民法院院長由周強連任,最高人民檢察院檢察長就由上屆司法部部長張軍出任,二人都有5票反對票,投票結果公佈後,各人逐一上台宣誓。

新一屆國家領導人人選已產生到差不多,而人大會期亦進入最後倒數,剩下的議程就是決定國務院副總理和各部委的部長人選,而國家監察法草案就會在週二表決。

