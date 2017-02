By

【i-CABLE】

中國商務部部長高虎城預期今年外貿形勢仍然嚴竣,但中國不會以國內資源和環境為代價,盲目地擴大出口。

他稱關注美國醞釀出台的關稅措施,若果有具體方案會認真評估,但指中美不應該打貿易戰。

他又批評有中國企業在海外作出大額非理性投資,當局近日已加強審批。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。