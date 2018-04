孫政才涉受賄案當庭認罪 指自己罪有應得

By

【i-CABLE】

重慶市委前書記孫政才受賄案,在天津開審,他被控受賄1.7億元人民幣,當庭認罪,他指自己罪有應得。

孫政才原本被視為是中共第六代接班人,去年十九大前突然落馬,中紀委曾指他的罪名,包括背棄黨的宗旨、泄露組織機密等,但今次審判都沒有提及。

孫政才早上被帶到天津市第一中級人民法院,法院的官方微博公布庭審內容,稱孫政才及其辯護人到庭參加訴訟,亦包括人大代表、政協委員、記者及社會各界群眾,超過130人到庭旁聽。審訊期間有證人出庭作供,亦有出示相關證據。

起訴書指,孫政才在2002年至2017年,在他擔任多個地區領導,包括政治局委員及重慶市委書記期間,利用職務上的便利,為有關單位及個人提供幫助,非法收受財物,折合1.7億元,孫政才在最後陳述中表示認罪,法院宣布休庭,擇期宣判。

而《人民日報》其後對案件發表評論文章,指這次案件再次彰顯了以習近平為核心的黨中央,全面從嚴治黨的決心和態度,又指再次向外界傳遞鮮明信號,就是黨紀國法面前絕不存在特殊黨員。

55歲的孫政才落馬前,擔任重慶市委書記及十八屆中央政治局委員,2017年7月被指涉嫌嚴重違紀,兩個月後開除他的黨籍及公職,中紀委指孫政才背棄黨的宗旨、喪失政治立場、弄特權、泄露組織機密,又指孫政才腐化墮落、弄權色交易等。

不過在今次庭審中,很多之前對他的指控細節,法院均沒有公開發布。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。