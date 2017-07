By

【i-CABLE】

瀋陽司法局證實,諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世,終年61歲。

劉曉波由1989年六四事件開始積極推動民主改革,2008年起草《零八憲章》,要求修改憲法,結束一黨專政,被判監11年。

2010年獲得諾貝爾和平獎,但一直未能到挪威領獎。

2017年6月傳出劉曉波患上末期肝癌,外界呼籲中國當局讓劉曉波出國求醫。

到7月初,美、德兩國派出癌病專家到瀋陽會診,他們一致認為可以將劉曉波送到國外醫治,不過最終未能成事。

