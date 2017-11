北京幼兒園懷疑虐兒事件 教師涉針刺學童被拘留（視頻）

【i-CABLE】

北京幼兒園懷疑虐兒事件,警方發表最新通報,指未發現有餵藥和性侵小朋友情況,是家長誘導小朋友造謠。

北京公安交代調查進展的翌日,上學時間有大批公安及治安巡邏隊在涉事的朝陽區紅黃藍新天地幼兒園外戒備。公安的通報指,幼兒園一名22歲姓劉女教師,因為有學生沒有按時睡覺,於是以縫衣針刺他們來管教,該教師涉嫌虐待被看護人被刑事拘留。

早前有多名家長指子女被餵藥,通報只指小朋友在學校食藥有嚴格規定,家長要寫好藥名、服用時間等,再由校內保健醫生負責。

而針對一段有關問學童有否被餵藥的片段,公安指是家長拿著家中藥物,以誘導方式問小孩,又指該家長亦承認小朋友沒有被餵藥,公安更指一名電視台記者沒有核實短片便報道。

而網上流傳有學童被集體猥褻的指控,公安指是由兩名女子編造,一人被行政拘留,另一人就公開道歉。至於一番有關學童疑被猥褻的言論,公安指該家長亦承認是編造,願意公開道歉。雖然公安有調查進展,但家長都抱有懷疑。

而涉事家長早前一直想翻看的閉路電視,公安指校工經常因設備噪音大,在放學把閉路電視強制斷電,導致儲存硬盤受損,至今恢復到的100多小時片段中,未發現有人侵犯兒童。

公安指校內78名教職員,包括八名男性,工作期間沒有機會單獨接觸兒童,而經專家及第三方鑒定,涉事女童身體都未見異常。

紅黃藍幼兒園就發道歉信表示感到難過和恥辱,指會加強校內監控,做到無死角無間斷。

